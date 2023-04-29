طرابلس 29 أبريل 2023 ( وال ) – نظمت كلية العلوم الشرعية بجامعة طرابلس اليوم السبت , الندوة العلمية الرابعة بعنوان ” بعثات التنصير الى ليبيا قراءة في الوسائل والغايات ” .

وقدمت في الندوة عدة ورقات بحثية أبرزها ” الحركة التنصيرية أهم الاسباب ونظرة في الغايات ” للدكتور ” الطاهر مسلم ” ، و ” المدارس الدولية وخطرها على الاسلام وشبابه ” للدكتور ” احمد ضوي ” ، و ” الحركة التنصيرية واللغة العربية ” للاستاذ ” عماد حامد ” ، و ” الاغاثات الانسانية ودورها في نشر التنصير ” للدكتور ” محمد اندير ” .

وتهدف الندوة العلمية إلى دراسة أسباب التنصير في المجتمع الليبي وتحليل غاياته ، ومكافحة الافكار الهدامة الدخيلة على المجتمع الليبي وحماية دينه وعاداته وتقاليده ،