ليبيا نيوز

الندوة العلمية الرابعة بعنوان بعثات التنصير الى ليبيا قراءة في الوسائل والغايات .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 29 أبريل 2023 ( وال ) – نظمت كلية العلوم الشرعية بجامعة طرابلس اليوم السبت , الندوة العلمية الرابعة بعنوان ” بعثات التنصير الى ليبيا قراءة في الوسائل والغايات ” .

     وقدمت في الندوة عدة ورقات بحثية أبرزها ” الحركة التنصيرية أهم الاسباب ونظرة في الغايات ” للدكتور ” الطاهر مسلم ” ، و ” المدارس الدولية وخطرها على الاسلام وشبابه ” للدكتور ” احمد ضوي ” ، و ” الحركة التنصيرية واللغة العربية ” للاستاذ ” عماد حامد ” ، و ” الاغاثات الانسانية ودورها في نشر التنصير ” للدكتور ” محمد اندير ” .

    وتهدف الندوة العلمية إلى دراسة أسباب التنصير في المجتمع الليبي وتحليل غاياته ، ومكافحة الافكار الهدامة الدخيلة على المجتمع الليبي وحماية دينه وعاداته وتقاليده ،

       

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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