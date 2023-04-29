الرئيس الإيراني يقوم بزيارة رسمية لدمشق الأربعاء المقبل .

طهران 29 ابريل 2023 م (وال) ــــ يؤدي الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي”، زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، تستغرق يومين ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وهي الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ عام 2010.

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية اليوم السبت أن الرئيس الإيراني سيجري ، مباحثات رسمية مع نظيره السوري “بشار الأسد” لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين وخصوصا في الجانب الاقتصادي.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة كذلك التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، وفق الصحيفة السورية .

وكان وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، قد أعلن أعلن في مؤتمر صحفي عقده ببيروت مؤخرا (أن التعاون بين طهران ودمشق يشتمل على أبعاد متنوعة، وأنه تم وضع برنامج وخطة من أجل زيارة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور رئيسي إلى سوريا) .

ويقول مراقبون إن دفء العلاقات بين السعودية وإيران، إلى جانب “ذوبان الجليد” عن عزلة سوريا من قبل الدول العربية، مهد الطريق للزيارة.

ويشار إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى سوريا منذ اندلاع النزاع في البلد العربي عام 2011.

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