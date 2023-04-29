قائد الدعم السريع يرفض التفاوض قبل وقف القتال

لندن 29 أبريل 2023 (وال)- قال الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي” الذي يقود القوة شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني (إنه لن يتفاوض حتى ينتهي القتال).

جاء ذلك في التصريحات التي بثتها شبكة “بي بي سي” البريطانية اليوم السبت، قال فيها : (لا نريد تدمير السودان” ملقيا باللائمة على قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في أعمال العنف).

وفي حديث له مع بي بي سي عبر الهاتف، قال حميدتي إنه منفتح على المحادثات لكن الشرط هو أن وقف إطلاق النار يجب أن يستمر: قائلا: (أوقفوا الأعمال العدائية. بعد ذلك يمكننا إجراء مفاوضات) ، مضيفا لــ (بي بي سي إن مقاتليه التابعين لقوات الدعم السريع ليسوا أعداء للجنود العسكريين ، وأنهم يقاتلون لحماية البلاد من “آثار حكومة السنوات الثلاثين الماضية”) بحسب تعبيره.

على صعيد آخر ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه يجري (في بعض أجزاء المدينة “الخرطوم” ، تم حفر الخنادق بينما تقاتل القوات المتنافسة بعضها البعض شارعًا شارعًا). (وال)

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