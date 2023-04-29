موقع فرنسي: فرنسا تحضر لاجتماع أمني ليبي يجمع قيادات من كافة المناطق

باريس 29 أبريل 2023 (وال)- كشف موقع “أفريكا إنتيليجنس” الفرنسي عن تحضيرات فرنسية لعقد اجتماع أمني ليبي يجمع قيادات أمنية من شرق وغرب البلاد.

وقال الموقع إن التحضيرات للاجتماع الأمني يشرف عليها مستشار الرئيس الفرنسي بشأن ليبيا بول سولير، حيث ترغب باريس في الاستفادة من التقدم المحرز مؤخرًا، واجتماعات القيادات العسكرية التي جرت المدة الماضية في تونس وبنغازي وطرابلس، والاتفاق على إنشاء قوة مشتركة من الشرق والغرب.

وأشار الموقع إلى أن الاجتماع سيعقد في باريس بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، والقائد الأعلى للجيش الليبي الذي يشمل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني ورئيسي الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد وعبد الرازق الناظوري، إلى جانب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وتابع الموقع أن القوة المشتركة المقترح إنشاؤها قيد المناقشة، وأن هذه القوة هدفها توفير الاستقرار قبل الانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، لافتًا إلى أن هدف الأمم المتحدة من خلال إنشاء القوة هو مغادرة القوات الأجنبية، ومكافحة التهريب عبر الحدود الجنوبية للبلاد.

وبين موقع أفريكا انتيليجنس أن القوة المشتركة سيتم نشرها أولا بالمنطقة الجنوبية الغربية والتي تنتشر فيها الجماعات المسلحة والتهريب، موضحًا احتمالية أن تتلقى القوة العسكرية المشتركة تدريبات خارجية، للقيام بهذه المهام. (وال)

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