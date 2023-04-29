شقيقة زعيم كوريا الشمالية تزدري الرئيسين الأمريكي والكوري الجنوبي .

بيونغ يانغ 29 ابريل 2023 م (وال) ــــ شنت نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية “كيم يو جونغ”، وشقيقة زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ أون”، هجوما على رئيس الولايات المتحدة “جو بايدن” واصفة إياه بــ (أنه رجل عجوز بلا مستقبل”، وغير قادر على تحمل مسؤولية أمن الولايات المتحدة.(

وكانت المسئولة الكورية الشمالية تعقب على اعلان الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي “يون سوك يول” يوم الأربعاء الماضي إنشاء آلية تشاور ثنائية منتظمة تسمى المجموعة الاستشارية النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن الردع الموسع والتخطيط الاستراتيجي ، اذ حصلت كوريا الجنوبية بموجب ذلك الإعلان على وعد أمريكي بنشر (كامل قوة الحلف) على وجه السرعة، بما في ذلك الأسلحة النووية، في حالة وقوع هجوم نووي من قبل كوريا الشمالية.

وتعليقًا على تصريح بايدن، قالت “كيم يو جونغ”، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، : (إن بايدن أخطأ في حساباته للغاية وكان شجاعًا بدرجة غير مسؤولة) .

ووصفت “كيم يو جونغ”، تحذير “جو بايدن” بأنه (“تعليق لا معنى له من شخص خرف عاجز عن تحمل مسؤولية أمن ومستقبل الولايات المتحدة. إنه رجل عجوز بلا مستقبل، ومن الصعب عليه أن يكمل العامين المتبقيين في فترة ولايته . (

كما انتقدت الرئيس الكوري الجنوبي ووصفته بأنه “أحمق وضع الأمن في أزمة بسبب عدم كفاءته”.

وقالت كيم، “الآمال المستحيلة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجه من الآن فصاعدا كيانا يتمتع بقوة أكبر”.

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