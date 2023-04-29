ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بين المدنيين في السودان.

الخرطوم 29 أبريل 2023م(وال)- أعلنت نقابة أطباء السودان، السبت ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 411 قتيلا بين المدنيين وإصابة 2023 آخرين.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن يوم أمس الجمعة وحده شهد مقتل 9 أشخاص بين المدنيين في “الخرطوم وبحري وام درمان”، و65 حالة إصابة معظمها في ” الجنينة” ، من بينها عدد من الحالات غير المستقرة.

وقالت النقابة، ، إن الاشتباكات مازالت جارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم الأخرى.

وأشارت إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، لافتة إلى سقوط عديد من القتلى والإصابات في الاقتتال الأخير في مدينة الجنينة، والتي تسعى النقابة لحصر ضحاياها.