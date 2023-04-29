الطرابلسي يؤكد على ضرورة الرفع من وتيرة العمل الأمني لتأمين طرابلس وضواحيها.

طرابلس 29 أبريل 2023 م (وال)-شدد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي على ضرورة الرفع من وتيرة العمل الأمني وتسخير كافة الجهود لضمان تحقيق أهداف الخطة الأمنية لتأمين طرابلس وضواحيها.

جاء ذلك خلال اجتماع الطرابلسي السبت مع مدراء أمن طرابلس و تاجوراء و الجفارة و جنزور و النواحي الأربع ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وفقا لوزارة الداخلية عبر صفحتها على فيسبوك.

وأكد وزير الداخيلة أن مراكز الشرطة هي القاعدة الاساسية لأي عمل أمني مرتبط بالمواطن الأمر الذي يتطلب التركيز على دعمها ومتابعتها فيما يخص البلاغات الواردة من المواطنين وتنفيذ تعليمات النيابات العامة في ضبط وإحضار المطلوبين.

كما أكد الوزير على ضرورة تقيد مأمور الضبط القضائي بالتعليمات والنظم القانونية في عمليات الضبط والاحضار وعدم مخالفتها وسرعة إحالة الموقوفين إلى النيابات لاستكمال الاجراءات القانونية.

و تم خلال الاجتماع حسب المصدر استعراض نتائج الخطة الأمنية لتأمين طرابلس وطوقها ضمن مرحلتيها الأولى والثانية من خلال الدعم المقدم لهذه المديريات بمختلف مراكزها ومكاتبها وأقسامها ، والانجازات التي حققتها في المحافظة على الأمن والاستقرار, إضافة إلى مناقشة التعاون والتنسيق الامني بين هذه المديريات ومختلف المكونات الأمنية لفرض السيطرة الأمنية .