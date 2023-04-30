باشاغا يشيد بتلاحم الأجداد ضد الغزو الإيطالي في معركة القرضابة.

بنغازي 29 أبريل 2023م(وال)-حيا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا تلاحم الأجداد ضد الغزو الإيطالي في معركة القرضابة التي تحل اليوم السبت ذكراها الثامنة بعد المائة .
وأضاف باشاغا لازلنا نحمل هذا الموروث المشرف ونسير في هذا الدرب، الذي نعتبره دربنا الوحيد الذي يوصلنا إلى الدولة
وقال في تغريدة له على تويتر “تحل علينا اليوم ذكرى معركة القرضابية حيث تلاحم وتآخى الأجداد ضد عدو الوطن و تكلل نضالهم وتصالحهم ووفاقهم بنيل الاستقلال .
وأضاف باشاغا لازلنا نحمل هذا الموروث المشرف ونسير في هذا الدرب، الذي نعتبره دربنا الوحيد الذي يوصلنا إلى الدولة
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