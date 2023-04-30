ليبيا نيوز

باشاغا يشيد بتلاحم الأجداد ضد الغزو الإيطالي في معركة القرضابة.

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 29 أبريل 2023م(وال)-حيا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا تلاحم الأجداد ضد الغزو الإيطالي في معركة القرضابة التي تحل اليوم السبت ذكراها الثامنة بعد المائة .

وقال في تغريدة له على تويتر “تحل علينا اليوم ذكرى معركة القرضابية حيث تلاحم وتآخى الأجداد ضد عدو الوطن و تكلل نضالهم وتصالحهم ووفاقهم بنيل الاستقلال .

وأضاف باشاغا  لازلنا نحمل هذا الموروث المشرف ونسير في هذا الدرب، الذي نعتبره دربنا الوحيد الذي يوصلنا إلى الدولة
.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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