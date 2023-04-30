اللافي يبحث مع حكماء ومشايخ بني وليد والزاوية المشاكل التي تواجهها ليبيا .

طرابلس 29 ابريل 2023م (وال)- التقى النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي ” بمدينة الزاوية، رئيس وعدداً من أعضاء المجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد لمناقشة المشاكل التي تواجهها ليبيا عامة، ومن بينها ما تواجهه مدينة الزاوية.

وبحث اللقاء الذي حضره عميد بلدية الزاوية وعدد من حكماء ومشائخ الزاوية – حالة الانسداد السياسي في البلاد، والحلول المقترحة.

وأكد ” اللافي ” – خلال اللقاء أيضا عدد من وجهاء قبيلة ورفلة – على ضرورة نبذ الخلافات لتعزيز الوحدة والاستقرار، مشددا على دور مشائخ وحكماء قبائل ورفلة على صعيد تعزيز الوحدة والاستقرار في البلاد.

وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة الحوار والتعاون للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد، وعلى أهمية احترام سيادة القانون، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما أكدوا دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يقوده المجلس الرئاسي، والخطوات التي قطعها على صعيد جمع الأطراف على كلمة سواء، وتعبيد الطريق نحو الاستحقاق الانتخابي القادم.

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