ريتشارد نورلاند : ندعم جهود اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا .

طرابلس 29 ابريل 2023م ( وال ) – أكد المبعوث الأمريكي الخاص الى ليبيا السفير” ريتشارد نورلاند ” دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه الخميس رئيس الكونغو ” دينيس ساسو نغيسو ” رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا للتشاور حول تطورات الأوضاع في ليبيا بحسب ما نشرته السفارة الامريكية عبر حسابها بموقع ” تويتر ” .

وقال نورلاند ” أبلغت الرئيس ساسو نغيسو ووزير الخارجية غاكوسو عن تقديرنا لقيادتهم في دعم المنتدى الوطني للمصالحة.

وأكد أنه تم الاتفاق على الحاجة الملحة للإسراع في تحقيق استقرار ليبيا واستعادة سيادتها وتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة لأمن المنطقة.

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