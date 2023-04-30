ليبيا نيوز

سفير ليبيا بالسودان : امتحانات طلبة مدرسة الجالية الليبية بالخرطوم ستجرى في مناطقهم المقيمين بها في ليبيا .

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الخرطوم 29 ابريل 2023م(وال)- أكد السفير الليبي لدى السودان ” فوزي بومريز ” أن امتحانات طلبة مدرسة الجالية الليبية بالخرطوم بكافة المراحل الدراسية ” النقل – الشهادات العامة ” ستجرى في المناطق التي يقيمون بها في ليبيا . 

وقال ” بومريز ” في بيان نشرته الصفحة الرسمية للسفارة عبر حسابها بموقع ” فيسبوك ” إنه نظرا للإحداث التي تمر بها دولة السودان الشقيقة وعودة اغلب افراد الجالية الليبية إلى أرض الوطن فقد تم التواصل والتنسيق مع مدير المركز الوطني للامتحانات بحكومة الوحدة الوطنية لتدارك هذا الظرف العصيب.

ونوه السفير الليبي إلى أن الامتحانات ستجرى بنفس المواعيد المحدد في ليبيا مؤكدا بأن تم تكليف الملحق الأكاديمي في السفارة لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بهؤلاء الطلبة.

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وكالة الأنباء الليبية

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