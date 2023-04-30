المنفي يشدد على ضرورة استعادة وحدة الليبيين وإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد شرعية المؤسسات.

طرابلس 30 ابريل 2023 م ( وال ) – شدّد رئيس المجلس الرئاسي” محمد المنفي” أمس السبت، على ضرورة استعادة وحدة الليبيين، من أجل بناء دولة ديمقراطية وإنهاء المراحل السياسية الانتقالية وتجديد الشرعية للمؤسسات.

جاء ذلك تزامنًا مع إحياء ليبيا أمس السبت الذكرى ( 108 ) لمعركة القرضابية التي تعتبر معركة فاصلة في تاريخ الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي للبلاد.



وقال المنفي ” تمر السبت الذكرى الثامنة بعد المائة لمعركة القرضابية الخالدة التي سطر فيها آباؤنا ملاحم البطولة والشرف ضد الاحتلال الإيطالي الغاشم، وتوحدت فيها رايات الجهاد الوطني شرقًا وغربًا وجنوبًا دفاعًا عن تراب الوطن”.

وأضاف عبر صفحة المجلس الرئاسي على “فيسبوك” قائلًا “إذ نذكر نحن الأحفاد ذلك اليوم فإنه حري بنا أن نجمع شتاتنا ونعيد بناء دولتنا الديمقراطية المدنية لإنهاء المراحل السياسية الانتقالية، وتجديد الشرعية للمؤسسات وصولاً ببلادنا وشعبنا إلى بر الأمان”.

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