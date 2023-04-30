امريكا تكشف عن تدريبات مع كوريا الجنوبية لتفكيك الأسلحة النووية.

واشنطن 30 أبريل 2023 م ( وال ) – كشفت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير لها أن فرقًا نووية عالية التخصص أجرت مع كوريا الجنوبية تدريبات مشتركة في مارس الماضي لتفكيك الأسلحة النووية بين الحلفاء.

وقال التقرير، وفقًا لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية إن فرق التفكيك النووي التابعة للجيش الأمريكي تدربت مع فرق التوصيف النووي لكوريا الجنوبية خلال التدريبات الدفاعية في مارس.

وتزامنت التدريبات مع تدريب مركز القيادة لمناورات “درع الحرية” للحلفاء، وتدريبات “سانغ يونغ” البرمائية، والتي تم إجراؤها في كوريا الجنوبية في مارس و أبريل، على التوالي.

كان الرئيس الكوري الجنوبي “يون سيوك-يول” والرئيس الأمريكي “جو بايدن” خلال قمتهما الأخيرة في واشنطن قد تبنيا “إعلان واشنطن” لتعزيز “الردع الموسع” ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وإنشاء مجموعة استشارية نووية لمناقشة التخطيط النووي والاستراتيجي.

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