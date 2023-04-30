ليبيا نيوز

وزارة التعليم تحدد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 30 ابريل 2023 (وال)- حدد المركز الوطني للامتحانات  موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل من الرابع إلى الثاني الثانوي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي خلال الفترة من  ” 14 إلى 25 ” مايو المقبل، وفق بيان نشرته وزارة التربية والتعليم   على صفحتها بموقع  فيسبوك . 

 وكانت  وزارة التربية والتعليم قد اعلنت في الاسبوع الاخير من شهر رمضان اختتام الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل إضافة إلى امتحانات الفترة الثانية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري، وذلك في جميع مناطق البلاد. 

وال..

وال

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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