كلية المواكب الدولية للعلوم الإدارية والمالية تعلن عن موعد انطلاق مؤتمرها العلمي .

طرابلس 30 ابريل 2023 م (وال) – أعلنت كلية المواكب الدولية للعلوم الإدارية والمالية بطرابلس عن موعد انطلاق فعاليات مؤتمرها العلمي تحت شعار (استراتيجيات تخفيض التكاليف ودورها في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني الوطني (صنع في ليبيا) والذي سيعقد خلال يومي 17 – 18 من شهر نوفمبر القادم بفندق باب البحر بطرابلس .

جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن المؤتمر الذي أقيم بحضور رئيس مجلس ادارة الكلية “علاء المختار حيدر” ، وعميد الكلية الدكتور “سليمان سعيد دوغه” ، وعدد من المستشارين الأكاديميين، واعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وأكد رئيس المؤتمر الدكتور ” عبدالحفيظ كريم ” أن كافة الاستعدادات انجزت وتم فتح موقع إلكتروني للمؤتمر على شبكة التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) وموافقة الهيئة الليبية للبحث العلمي على عقد هذا المؤتمر.

من جانبه اشار عميد كلية المواكب الدولية للعلوم الإدارية والمالية ” سليمان دوغه” على أهمية انعقاد المؤتمر، وقدم الشكر لكل اللجان واعضاء هيئة التدريس بالكلية على دعمهم لهذا الحدث العلمي المتميز الذي قال انه سيسهم في تطوير عمليات البحث العلمي بهذه الكلية.

ونوهت اللجنة المنظمة للمؤتمر للراغبين في المشاركة والاطلاع على تفاصيل ومحاور المؤتمر الدخول على صفحة كلية المواكب الدولية للعلوم الإدارية والمالية بطرابلس او صفحة المؤتمر مباشرة على الفيس بوك.

ويستهدف المؤتمر ، أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد التقنية العليا ومراكز البحوث بالإضافة الى الخبراء والمختصون في موضوعات العلوم الإدارية والمالية ، وطلاب الدراسات العليا في هذا المجال ، والعاملون بالمصارف والمؤسسات المالية والإدارية.

يشار الى أن هذه الكلية متحصلة على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني لجودة المؤسسات التعليمية والتدريبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي