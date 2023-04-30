الأردن يستضيف غدا اجتماعا عربيا بمشاركة سوريا.

عمان 30 أبريل 2023 ( وال ) – يستضيف الأردن غدا الاثنين اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر مع وزير خارجية سوريا.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ” سنان المجالي” وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة في 14 أبريل الجاري.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى البناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية في سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

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