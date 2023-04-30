ضربات جوية واشتباكات بالخرطوم مع انهيار الهدنة

الخرطوم 30 أبريل 2023 (وال) ــــ اشتد القتال في العاصمة السودانية اليوم الأحد، مما أدى إلى تحطيم وقف إطلاق النار الأخير، الذي يهدف إلى السماح للناس بالفرار إلى بر الأمان.

وقال الجيش السوداني اليوم الأحد، إنه يهاجم المدينة من جميع الاتجاهات بضربات جوية ومدفعية ثقيلة، لطرد الفصائل شبه العسكرية.

وكان من المقرر أن تنتهي الهدنة الأخيرة في وقت متأخر اليوم الأحد، ولا يزال الملايين محاصرين في العاصمة ويعانون من ينقص المواد الغذائية ومياه الشرب .

وتواصل دول أجنبية إجلاء رعاياها وسط حالة من الفوضى التي أدت إلى مقتل نحو 500 شخص، منذ اندلاع القتال في 15 أبريل / نيسان بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع .

وجاء اتفاق ليلة الخميس على تمديد وقف إطلاق النار غير المستر، في أعقاب جهود دبلوماسية مكثفة من قبل الدول المجاورة للسودان، والولايات المتحدة بريطانيا والأمم المتحدة، لكن التمديد المحدد بــ 72 ساعة لم يستمر، حيث استؤنف القتال العنيف في الخرطوم بحلول مساء السبت.

وقال الجيش السوداني، إنه نفذ عمليات ضد قوات الدعم السريع شمال وسط المدينة، فيما قال شهود عيان لوكالة رويترز للأنباء إن طائرات مسيرة للجيش، استهدفت موقعا لقوات الدعم السريع بالقرب من مصفاة نفط رئيسية .

ومن ناحيتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد عن أحد السكان قوله: (استيقظنا مرة أخرى على أصوات الطائرات المقاتلة والأسلحة المضادة للطائرات، وهي تنفجر في جميع أنحاء منطقتنا). (وال _ الخرطوم)

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