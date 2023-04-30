رئيس الوزراء الياباني : سنعمل مع الدول العربية لتأكيد احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها .

القاهرة 30 أبريل 2023 م ( وال )- عقد رئيس وزراء اليابان ” فوميو كيشيدا ” اجتماعًا اليوم مع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين ، برئاسة الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية ” محمد عرفي ” وبحضور الأمين العام للجامعة العربية ” أبو الغيط ” .

ونقلت مصادر اعلامية عن “كيشيدا” في كلمته خلال الاجتماع، إنه قبل عشر سنوات عندما كان وزيرًا للخارجية أسهم في إطلاق التعاون بين الدول العربية واليابان، بتوقع مذكرة تفاهم للتعاون الياباني العربي لتأسيس إطار تعاون شامل يستهدف التعاون مع كل الدول العربية ، لافتًا الانتباه إلى تطور العلاقات بين الجانبين في مجالات مختلفة مثل السياسة والثقافة والاقتصاد.

وأضاف ( إننا سنعمل على توسيع التعاون في إطار المنتدى الاقتصادي الياباني العربي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والطاقة”، موضحًا أنه اتفق مع ” أبو الغيط ” على عقد الحوار السياسي العربي الياباني في نسخته الثالثة في سبتمبر المقبل ، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة في إطار المنتدى الاقتصادي العربي الياباني.

وأشار رئيس الوزراء الياباني في ختام كلمته، إلى أن بلاده ستعمل مع الدول العربية لتأكيد احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ، معربًا عن تمنياته بمزيد من تطور العلاقات العربية اليابانية.

من جانبه، أكد الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية في كلمته ، الاعتزاز العربي بدولة اليابان العريقة في تاريخها، والرائدة في حاضرها ومستقبلها، بثراء ثقافتها وبتجربتها الاقتصادية الهائلة.

وأضاف أن اليابان دولة صديقة للعرب جميعًا، ليس فقط من خلال الأطر الخاصة بالعلاقات الثنائية، بل أيضًا من خلال مواقفها التي تتسم دائماً بالاتزان والموضوعية تجاه مختلف القضايا العربية، لاسيما – القضية الفلسطينية، التي هي قضية العرب المركزية، ولا سبيل للاستقرار والسلام بدون حلها وفقًا للقانون الدولي والمشروعية الدولية.

وأعرب عن تطلعه إلى توثيق العلاقات بين الجانبين بأفضل ما يمكن، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحولات السياسية والاقتصادية الدولية، وكذلك تبادل الرؤى والخبرات من خلال منتدى التعاون الاقتصادي، وتفعيل الحوار السياسي العربي الياباني في أقرب الآجال، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية والتجارية.

وقال الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية في ختام كلمته ( نثق في أن اليابان تدرك أن واقعًا إنسانيًا صعبًا تمر به بعض الدول العربية سواء بسبب الجفاف أو ظروف أخرى”، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون العربي الياباني لمواجهة تلك الأوضاع.

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