آلاف النازحين يعبرون البحر الأحمر بأمان من السودان رغم الفوضى .

جدة 30 ابريل 2023 م (وال) ـــ وصل أكثر من 2000 شخص إلى مدينة جدة الساحلية في المملكة العربية السعودية ، بعد إجلائهم وسط مشاهد فوضوية من بورتسودان في شرق السودان .

وفي وقت سابق قامت سفينة عسكرية صينية على متنها ما يقرب من 500 صيني وباكستاني بعبور البحر لمدة 12 ساعة .

وقالت السلطات السعودية المختصة في مواني البلاد البحرية انه قد تم الإبلاغ عن وصول أشخاص من أكثر من 70 دولة إلى جدة من بورتسودان .

ومن المتوقع أن يتم نقل معظمهم إلى بلدانهم عبر رحلات الطيران العارض التي تنظمها حكوماتهم في غضون الأيام القليلة المقبلة .

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