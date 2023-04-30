ليبيا نيوز

آلاف النازحين يعبرون البحر الأحمر بأمان من السودان رغم الفوضى .

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

جدة 30 ابريل 2023 م (وال) ـــ وصل أكثر من 2000 شخص إلى مدينة جدة الساحلية في المملكة العربية السعودية ، بعد إجلائهم وسط مشاهد فوضوية من بورتسودان في شرق السودان .  

وفي وقت سابق قامت سفينة عسكرية صينية على متنها ما يقرب من 500 صيني وباكستاني بعبور البحر لمدة 12 ساعة .

وقالت السلطات السعودية المختصة في مواني البلاد البحرية انه قد تم الإبلاغ عن وصول أشخاص من أكثر من 70 دولة إلى جدة من بورتسودان .

ومن المتوقع أن يتم نقل معظمهم إلى بلدانهم عبر رحلات الطيران العارض التي تنظمها حكوماتهم في غضون الأيام القليلة المقبلة .

…(وال)…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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