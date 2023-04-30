تونس تكشف عن تعاون مع ليبيا في تنظيم تنقل الأطباء بين البلدين

طرابلس 30 أبريل 2023 (وال)- أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس، أنه سيتم قريبًا إرساء اتفاقية تعاون ثنائي بين تونس وليبيا في مجال تنقل الأطباء يكون مردودها إيجابيًا على البلدين.

وقال المجلس – في بيان – إن القرار جاء على خلفية صدور بيان من نقابة الأطباء الليبية عبرت فيه عن استيائها من تواتر تنقل الأطباء التونسيين إلى ليبيا لممارسة العمل الطبي خارج الإطار القانوني للبلد المضيف.

ولفت المجلس إلى أنه وقع الاتفاق خلال لقاء الذي جمع “عمادات أطباء” المغرب الكبير في الرباط شهر مارس الماضي، على إرساء منظومة تعطي الضمانات الكافية لعمل مشترك يحفظ حقوق المرضى والأطباء على السواء.

وكان المجلس الوطني لعمادة الأطباء دعا الجمعة الماضية، الأطباء التونسيين الراغبين في مزاولة مهنة الطب بليبيا إلى الحصول على إذن مسبق من النقابة العامة للأطباء بليبيا. (وال)

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