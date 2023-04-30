حاملة الطائرات الأمريكية ( نيميتز ) تعود لليابان 2024 .

طوكيو 30 ابريل 2023م ( وال )- كشفت البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات من طراز “نيميتز”، ويطلق عليها اسم “يو إس إس جورج واشنطن”، سيتم نشرها في اليابان للمرة الثانية عام 2024.

وأعلنت البحرية الأمريكية في بيان السبت ، أن حاملة الطائرات “يو إس إس رونالد ريغان”، الراسية في قاعدة يوكوسوكا البحرية باليابان، ستعود إلى الولايات المتحدة في ربيع عام 2024.

فيما تعود حاملة الطائرات “يو إس إس جورج واشنطن”، المسماة على اسم الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن، التي نشرت سابقًا في اليابان، إلى يوكوسوكا في النصف الثاني من عام 2024، حسب البيان نفسه.

وتمركزت “يو إس إس جورج واشنطن” لأول مرة في اليابان خلال عامي 2008 و 2015، في أول نشر لحاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية في ميناء ياباني.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية ، في بيان ، أنها أبلغت عمدة ” يوكوسوكا كاميجي كاتسواكي ” بتعديل وزاري على حاملات الطائرات الأمريكية.

وقال ” كاميجي ” في بيان ، إن استمرار وجود البحرية الأمريكية مهم لسلام اليابان، واستقرارها الإقليمي .

وحاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة تشارك في تدريبات مشتركة تنظم بالتعاون مع قوات الدفاع اليابانية والجيش الكوري الجنوبي وسط تهديدات “بيونغ يانغ” النووية.