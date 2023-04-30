إيقاف مجمع مليته لغرض الصيانة ومؤسسة النفط تقول إنها رتبت لتعويض نقص الغاز

طرابلس 30 أبريل 2023 (وال) – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء عملية الإيقاف التام لمجمع مليتة الصناعي لغرض إجراء العمرة الشاملة بالمجمع وحقلي بحر السلام والوفاء.

وقالت المؤسسة، في بيان إنها اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لتعويض النقص في الغاز أثناء فترة توقف المجمع عن العمل التي من المقرر أن تستمر 3 أسابيع.

وأشار البيان، إلى أن عملية العمرة الشاملة تم تأجيلها لمرات عديدة لأسباب وظروف مختلفة، مؤكدا أن عمليات العمرة الشاملة للمجمع الصناعي ستبدأ غدا الموافق الأول من مايو.

يذكر أن الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي يبلغ 935 مليون قدم مكعب يوميا، تستهلك منه محطات الكهرباء 741 مليون قدم مكعب، ويقسم الباقي على مصنعي الإسمنت والحديد والصلب، والمؤسسة الوطنية للنفط.

ويقع مجمع مليته حوالي 22 كيلومتر شرقي زوارة على مساحة 355 هكتار تضم مرافق لمعالجة النفط والغاز وخزانات لتخزين النفط الخام والمنتجات السائلة الأخرى ومرافق تصدير وتربينات بخارية وغازية لتوليد الطاقة.

أما حقل بحر السلام فيقع على مسافة نحو 120 كيلومترا شمال غربي طرابلس، ويحوي ما يزيد على 260 مليار متر مكعب من الغاز، في حين ينتج حقل الوفاء نحو 40 ألف برميل يوميا من الخام والمكثفات، وكذلك 400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

.. (وال)..