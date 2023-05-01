ضبط (4) متسولات خلال حملة مكافحة ظاهرة التسول داخل بلدية صرمان .

طرابلس 30 ابريل 2023م ( وال )- واصلت اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التسول داخل بلدية صرمان حملة مكافحة هذه الظاهرة ومتابعة المتسولين وضبطهم .

وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية فرع صرمان أن اللجنة تمكنت اليوم الاحد من ضبط عدد (4) متسولات اثنان منهم من الجنسية الفلسطينية وواحدة من الجنسية المصرية مع ابنها والاخرى من الجنسية المغريبة اتخذت حيالهم الاجراءات القانونية والادارية بالخصوص .

وأشارت الوزارة إلى ان هذه اللجنة كانت برئاسة ” عبدالله عزاز ” رئيس فرع الشؤون الاجتماعية صرمان ، وبعضوية الجهات المعنية والمتمثلة في مكتب حماية الاسرة والطفل ومديرية أمن صرمان وجهاز الحرس البلدي .

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