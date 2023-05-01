وزير خارجية السعودية يستقبل مبعوث البرهان لبحث وقف العنف بالسودان .

الرياض 30 ابريل 2023 م (وال) ـــ استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، السفير “دفع الله الحاج علي” المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حسبما أفادت وزارة الخارجية السعودية .

وأوضح بيان الوزارة الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه (

جرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان) .

وجدد وزير الخارجية السعودي دعوة بلاده إلى (التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق)، وفق البيان .

وحضر اللقاء مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح .

وكان وزير الخارجية السعودي أجرى، خلال الأيام الماضية، العديد من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه من الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى، لبحث وقف العنف الدائر بين الجيش السوداني النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية .

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