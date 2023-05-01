مدير أمن طرابلس يوجه برفع الحالة الأمنية وإتخاذ أعلى درجات الحذر لتأمين العاصمة .

طرابلس30ابريل 2023 م (وال)-

وجه مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى و إتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين العاصمة طرابلس .

جاء ذلك خلال اجتماع وهيبة مع مساعده للشؤون الأمنية و قيادات التمركزات الامنية لبحث خطط تأمين العاصمة وتفعيل التمركزات الامنية ببلدية حي الاندلس ، واستعراض محاور الخطط الأمنية .

وشدد وهيبة على اعتماد خطط مستدامة لانتشار العناصر الأمنية ، ونشر الدوريات بكافة الطرق والمحاور، بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أى مواقف طارئة وفقا لمديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على فيسبوك .

ودعا بمواصلة التنسيق مع كافة الأجهزة الامنية وتكثيفها، لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، و ذلك في إطار سعى المديرية للحفاظ على أمن العاصمة و مواطنيها .

وأكد مدير أمن طرابلس على ضرورة حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم في توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم في حفظ الأمن.

كما وجه وهيبة الشكر لرجال الشرطة على مابذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة، ما أسفر عن تحقيق نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمنى.و الذي كان نتاج التعاون ما بين الأجهزة الأمنية

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