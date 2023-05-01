ميركل تنكشف تفاصيل بشأن مفاوضات "مينسك" بين روسيا وأوكرانيا .  

برلين 30 ابريل 2023 م (وال) أكدت المستشارة الألمانية السابقة، “أنجيلا ميركل”، أنها لم تترك وسيلة من الوسائل الا واستعملتها أثناء توليها مسئولية القيادة في المانيا سعيا لمنع نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا .

وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة “دي تسايت”: (لقد حاولت بكل الوسائل المتاحة لدي لمنع هذا الوضع، وان عدم توفقي في هذا المسعى ، لا يثبت أنه كان من الخطأ المحاولة) .

وأعادت ميركل حثتها للمعنيين بهذا الصراع (عدم التفكير بشكل ضيق والبدء في التفكير في سيناريو مستقبلي يمكن من خلاله إجراء مفاوضات سلام بين البلدين) .

واعترفت ميركل، التي كانت مستشارة ألمانيا خلال الفترة من 2005 إلى 2021 ، في أواخر العام الماضي بأن اتفاقيات مينسك كانت محاولة لمنح أوكرانيا الوقت لبناء جيشها .

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