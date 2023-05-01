البنك الدولي : لبنان (الأعلى تضخماً) في العالم .

واشنطن 30 ابريل 2023 م (وال) ـــ أكَّد أحدث تقرير للبنك الدولي، بشأن الأمن الغذائي حول العالم، أن لبنان سجّل أعلى نسبة تضخّم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت النسبة في هذا البلد العربي 261 في المائة، كنسبة تغيّر سنوية للفترة بين نهاية فبراير 2023 الماضي والشهر ذاته من عام 2022، وبفارق مضاعف عن نتيجة زيمبابوي التي حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 128 في المائة .

ورصد التقرير ارتفاع التغيّر السنوي في أسعار الغذاء بلبنان بنسبة 71 في المائة خلال فترة المقارنة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40 في المائة، ورواندا بنسبة 32 في المائة، ومصر بنسبة 30 في المائة. وترتكز نسب التضخّم هذه على أحدث الأرقام المحققة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، وذلك ضمن جدول يضم البلدان التي أنجزت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة .

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