ليبيا نيوز

مدير أمن البيضاء :ما حدث من تفجير بمنطقة الوسيطة لا علاقة له بالعمليات الإرهابية.

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

البيضاء 30 ابريل 2023م ( وال ) – أكد مدير أمن البيضاء اللواء ” خالد البسطة ” أن الانفجار الذي وقع بمنطقة الوسيطة صباح اليوم ، هو موضوع جنائي صرف ولا علاقة له بالعمليات الإرهابية، نافياً وقوع ضحايا نتيجة الانفجار. 

وقال ” البسطة ” في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمديرية عبر حسابها بموقع ” فيسبوك ” إن الانفجار استهدف سيارة أحد المواطنين ” نوع كنتر ” قادما من مدينة طبرق في زيارة عائلية لأقاربه بمنطقة الوسيطة.

وأكد مدير الامن ان مالك السيارة يدعى ” عبدالمولى الصادق القطعاني ” شخص معروف وينتمي الى اسرة معروفة بمدينة البيضاء وليس لديها مشاكل سياسية او حزبية.

وأكد بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مساعد الشؤون الأمنية بالمديرية العميد ” سعيد العجيلي ” وعدد من الضباط لمعرفة ملابسات التفجير، مشيرا إلى أن مدينة البيضاء تحت سيطرة الأجهزة الأمنية كما أنها تنعم بالأمن والأمان مثلها مثل كافة مدن المنطقة الشرقية .

وأوضح ” البسطة ” بأن كافة الأجهزة الأمنية العسكرية والشرطية متواجدة بالمدينة وهي على أهبة الاستعداد، لردع كافة محاولات زعزعة الأمن. 

… (وال ) …

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وكالة الأنباء الليبية

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