فرنسا : مئات الآلاف يتظاهرون في أول مايو احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد.

باريس 01 مايو 2023 م ( وال ) – قالت النقابات العمالية في فرنسا أنها تريد انتهاز فرصة الأول من مايو،عيد العمال على مستوى العالم، لحشد المزيد من الناس للاحتجاج ضد قانون إصلاح نظام التقاعد الذي وقعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الآونة الأخيرة.

وتتوقع السلطات ما مجموعه ما بين 500 ألف إلى 650 ألف مشارك تقريبا في أكثر من 300 تجمع حاشد في جميع أنحاء البلاد اليوم الاثنين.

وترى حكومة ماكرون من تيار الوسط أن إصلاح نظام التقاعد، الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، أمرا محسوما. ومع ذلك، فإن النقابات وبعض أعضاء المعارضة لم يتخلوا عن الكفاح، ويريدون منع تطبيق القانون في أول سبتمبر.

يشار إلى أن الإضرابات كانت مستمرة بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة حتى أنها عطلت الحركة الجوية في فرنسا.

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