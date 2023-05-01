مصر : تعديل مدة الدراسة في كليات الطب لتصبح ( 5 ) سنوات.

القاهرة 1 مايو 2023 م ( وال ) – أعلن المجلس الأعلى للجامعات المصرية، أمس الأحد، تعديل مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة ليصبح 5 سنوات، يعقبها سنتان تدريب إجباري في مواقع العمل.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات المصرية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (154) من قانون تنظيم الجامعات، واستبدالها بالنص التالي : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة 5 سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المُعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

كما وافق المجلس على مقترح اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة، والذي سيتم تنفيذه لأول مرة، بعد نهاية العام الدراسي المقبل 2023-2024…..( وال ) …..