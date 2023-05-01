مجلة الشارقة الثقافية في عددها الجديد تحتفي بالتعليم والثقافة

الشارقة 01 مايو 2023 (وال) _ صدر حديثًا العدد (79) لشهر مايو/ أيار 2023م من مجلة “الشارقة الثقافية”، التي تصدر عن دائرة الثقافة في الشارقة.

جاءت الافتتاحية بعنوان “تعزيز المناهج الثقافية”، وتتناول دور المدرسة في تكوين الشاعر المبدع، والأديب الأريب، والعازف المميز، والمفكر الناقد، والفيلسوف الحكيم. وتشير الافتتاحية إلى أهمية العلاقة بين التعليم والثقافة، وأنَّ المدرسة يمكن أن تكون بداية النهضة الأدبية والفكرية. ولذلك يجب تعزيز المناهج الثقافية، ليس لضمان نجاح العملية التعليمية، وتحقيق الأهداف المرسومة فقط، ولكن أيضًا لتكون المدرسة بوتقة لتخريج الأدباء والمبدعين، وبذلك تتحقق رسالتا التعليم والثقافة في الوقت نفسه.

وأكد مدير التحرير، نواف يونس، في مقالته “حفيدات شهرزاد يتألقن روائيًا” أن الدفقة الساحرة والمرتكز الأساسي للرواية النسوية جاءت عن طريق مليكة الفاسي، وعائشة عبدالرحمن، وليلى بعلبكي، وسعاد منسي، وأمينة السعيد، وصفاء خلوصي، وغيرهن ممن استكملن تلك المسيرة، حتى ترسخت أعمدة الرواية النسوية عربيًا، مع تألق غادة السمان، وكوليت خوري، وفاطمة المرنيسي، وليلى العثمان، ونوال السعداوي، وغيرهن ممن تجرأن على كل الفرمانات وقائمة المحظورات، إضافة إلى التحرر اللغوي والفني في أجناس وأشكال السرد والكتابة، ما شجع على ظهور الأجيال الروائية النسوية المتوالية من حفيدات شهرزاد، واللاتي أصبحن يتسيّدن المشهد الروائي النسوي.

ويتناول يقظان مصطفى شاعر الرباعيات عمر الخيام، ويستعرض الدكتور محمد خليل مؤثرات التراث العربي في الأدب الأوروبي. أما سعيد ياسين فيكتب عن مدينة دسوق، التي تجمع بين الحضارة والتاريخ والحداثة. وتأخذنا الدكتورة أميمة أحمد في جولة إلى ربوع مدينة مستغانم، التي تعد لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط.

في باب “أدب وأدباء”، ترصد سهير عبد الحميد مقدمات طه حسين، التي كتبها لتلامذته ونظرائه من المفكرين. ويقدم محمد صلاح غازي مداخلة حول رؤية العالم في رواية خيري شلبي. وتكتب ذكاء ماردلي عن الشاعر جورج صيدح، الذي نظم الشعر بالعربية والفرنسية والإسبانية. ويتناول حاتم السروي الأخوات برونتي.. ورواياتهن من أمهات الأدب العالمي، فيما تطل د. بهيجة إدلبي على عالم عبد الستار ناصر، حيث غواية السفر وسؤال الوطن. ويتوقف أحمد أبو زيد عند الفيلسوف لويس غارديه، الذي وضع كتاب “الإسلام دين لكل العصور”. ويكتب الدكتور نور الدين محقق عن الشاعرة فوزية البيض وصورها الشعرية الدالة على الامتداد، بينما تحاور سليمى حمدان الشاعر نعيم تلحوق. ويستعرض الدكتور محمد ياسين صبيح الكتّاب الذين برعوا في كتابة القصة القصيرة، وتركوا بصمة جمالية مميزة. وتتناول عبير محمد المفكر إحسان عباس، الذي يعد عميد النقاد والمحققين العرب المعاصرين. ويحاور سعيد الفلاق الروائي عبد الكريم جويطي. ويكتب صابر خليل عن غفور غلام سفير الأدب الأوزبكي. ويقدم هيثم حسين قراءة في رواية “الحاجز” للفرنسي جان كريستوف روفان. ويتناول وجيه حسن أدب الأطفال. ويبيّن إبراهيم أحمد أردش أن طارق عبد الفضيل يقدم المونودراما الروائية. وتكتب رويدا محمد عن تجربة عبد المنعم الرفاعي، الذي يمثل نموذجًا للشعر الأردني المعاصر. ويحاور أشرف قاسم الشاعر حسن شهاب الدين، الذي عمل على تطوير القصيدة البيتية. ويكتب وفيق صفوت مختار عن الدكتورة إيمان سند. ويحاور أحمد اللاوندي الشاعر عبد الرحيم الخصار، الذي ترجمت أشعاره إلى لغات عدة، ويتناول حجاج سلامة سيرة الدكتور الطاهر مكي، الذي رفد المكتبة العربية بإرث منفرد. ويقدم أحمد حسين حمدان إضاءة على القصة الإماراتية، التي ترسم واقعيتها ورمزيتها على نحو متعدد. ويتتبع الدكتور سعيد بكور متاهات “ألف ليلة وليلة”.

ونقرأ في باب “فن. وتر. ريشة” الموضوعات الآتية: دالندا الحسن تقاوم طمس الهوية بإحياء التراث للكاتب محمد العامري، وأحمد الطيب العلج ترك ذاكرة مسرحية تميزه للناقد الدكتور أسامة خضراوي، والشارقة تشهد فعاليات مهرجانَي (أيام الشارقة)، و(المسرح الخليجي)، ثقافة المقاومة… خورفكان والغزو البرتغالي لعبد العليم حريص، وناصر خمير… الأديب الروائي المخرج للدكتورة مرام محمود ثابت.

وتضمّن العدد مجموعة من المقالات، وهي: المسؤولية المجتمعية في وطننا العربي (د. محمد صابر عرب)، الثقافة والفن… حاجة إنسانية (د. حاتم الفطناسي)، من وحي ثقافة الإبداع (نبيل أحمد صافية)، قراءة في رواية “ضلك على الدروب” لاعتدال عثمان، وتألق الرواية النسائية الشبابية المعاصرة (حاتم صادق خربيط)، وثقافة احترام الوقت (أنيسة عبود)، السيرة الروائية في الأدب العربي المعاصر (عبد الواحد لؤلؤة)، مرائي النساء في الكتابات الذاتية العربية الحديثة (مصطفى عبد الله)، الفكر… وإبداع الحلول (مفيد أحمد ديوب)، فن تلخيص الكتب (الأمير كمال فرج)، سعد الدين كليب… ومفهوم الجمال (د.أديب حسن)، الإنسان يحاكي وجوده (د.علي الطويبي)، عمق الأبعاد النفسية بين النص الروائي والمبدع (أحمد يوسف داود)، مئوية نازك الملائكة… الشاعرة في تجربة التجديد والحرية (الدكتور حاتم الصكر)، الخيال… ضرورة إبداعية (رعد أمان)، عندما يتشجر (جاسم صحيح) بالكائنات في ديوانه “قريب من البحر.. بعيد عن الزرقة” (مفيد خنسة)، الرواية مرآة الواقع (سلوى عباس)، المقاهي الأدبية (حياة الريس)، لعبة الزمن في رواية “كنوز الأعماق” (الدكتورة علياء الداية)، هانس كريستيان أندرسن وأدب الأطفال (نهلة خرستوفيدس)، العمل الأدبي بين الشكل والمحتوى (الدكتور مازن أكثم سليمان)، التشكيل بين الاستقصاء والعولمة (تجوى المغربي)، المسرح الاجتماعي عند حسيب كيالي (فرحان بلبل)، تاريخ حرفة وفن (سالي علي).

وفي باب “تحت دائرة الضوء… قراءات وإصدارات”: كشف المتون.. مقاربات في تراثنا الأدبي (أبرار الآغا)، كتاب موسوعي لتاريخ وأعلام الصحافة العربية (ناديا عمر)، حكايات من السهول الأفريقية (ثريا عبد البديع)، نوّارة… تكتب عن حياة والدها (الفاجومي) (سعاد سعيد نوح)، فن المسرح (نجلاء مأمون)، الثنائيات في (ماذا نلعب؟) (مصطفى غنايم)، محمد العامري (يمحو سيرته وينأى) (انتصار عباس)، قامات… وقفات… ذكريات (محيي الدين محمد).

ويحتوي العدد على مجموعة من القصص القصيرة والترجمات لكوكبة من المبدعين العرب.(وال _ الشارقة) ح م

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