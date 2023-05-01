مؤسسة النفط تنفي دعمها لأحد أطراف الصراع في السودان وتؤكد أنها سترفع دعاوى قضائية ضد ناشر الخبر

طرابلس 01 مايو 2023 (وال)- نفت المؤسسة الوطنية للنفط بشكلٍ قاطع، ما تتداوله أحد النشطاء الإعلاميين مفاده أن المؤسسة قد تتعرض لعقوبات دولية بسبب دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان الشقيقة عن طريق مصفاة السرير.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته اليوم الإثنين على صفحتها الرسمية، إن هذا الخبر عاري عن الصحة، وتؤكد أن مصفاة السرير ذات قدرة تكريرية محدودة لا تتجاوز عشرة آلاف برميل يوميًا ولا تكفي حتى الواحات المجاورة.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أنها سترفع دعاوى قضائية محليًا ودوليًا ضد ناشر الخبر وذلك صونًا لسمعة المؤسسة والدولة الليبية.

وأكدت المؤسسة بحسب البيان إلتزامها بالمعايير المهنية في أداء عملها وأن جُل تركيزها على استقرار مستويات الإنتاج الحالية وتنفيذ خططها الطموحة في زيادة الإنتاج. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال