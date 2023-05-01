البعثة الأممية: إزالة ( 27400 ) ذخيرة متفجرة في ليبيا خلال 2022

طرابلس 01 مايو 2023 (وال)- قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الإثنين، إن الشركاء في ليبيا أزالوا 27400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت خلال العام الماضي.

وأضافت البعثة عبر منشور بموقعها بتويتر معلقة قائلة (لكن ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانا وخالٍ من مخاطر المتفجرات).

وأوضحت البعثة أنها تعمل مع شركائها لتقديم دروس للأطفال في جميع أنحاء ليبيا حول التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، للحد من وقوع الضحايا وإنقاذ الأرواح، مشيرة إلى توعية أكثر من 215 ألف طفل بمخاطر تلك المتفجرات منذ عام 2016. (وال)

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