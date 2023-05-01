رئيس جامعة بنغازي يستقبل فريق الطلبة الفائزين في المنافسات الدولية بأمريكا ويشيد بتمثيلهم لليبيا

بنغازي 01 مايو 2023 (وال)- استقبل رئيس جامعة بنغازي أ.د. عز الدين الدرسي بمطار بنينا الدولي، طلبة الجامعة من فريق “ليبوتكس سوبر” للروبوتكس الذي عاد من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حقق فوزًا كاسحًا بجائزة الحكام في نهائيات بطولة العالم للروبوتات.

ورافق الدرسي بالمطار الدكتور فاطمة الفلاح وأولياء الأمور الطلبة، حيث منح رئيسُ الجامعة أعضاءَ الفريق دروعًا تذكارية، مُشيدًا بنجاح الفريق وتمثيلهم الرائع لليبيا في الخارج.

وأكد الدرسي على أهمية دعم الطلبة وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات الدولية وتحقيق الإنجازات العلمية وغيرِها.

كما أعرب الدرسي عن تقديره واعتزازه بجهود الفريق وإنجازاتهم على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أنهم يمثلون أيقونةً لكل طلبة الجامعة.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق “ليبوتكس سوبر” للروبوتكس الفائز، يشمل عددًا من طلبة جامعة بنغازي من كلية الهندسة وتقنية المعلومات، والطب البشري وفئات أخرى، حيث حصدوا الفوز بجائزة الحكام في نهائيات بطولة العالم للروبوتات بـولاية هيوستن الأمريكية.

وتأهّل الفريق بالجائزة بعد فوزهم بالكأس في نيجيريا وتأهلهم للمباريات النهائية في أمريكا، حيث حقق الفريق الفوز رغم التحديات التي واجهتهم في رحلتهم لنهائيات بطولة العالم، ولعبهم بروبوت بديل نتيجة ضياع روبوتهم الأساسي أثناء الشحن خلال رحلة سفرهم لأمريكا. (وال) إ م

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