وزارة الداخلية : ضبط ( 4 ) سيارات مطلوبة باستخدام تقنية الإستعلام الأمني.

طرابلس 1 مايو 2023 م ( وال ) – أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط ( 4 ) سيارات مطلوبة إحداها مسروقة بقوة السلاح باستخدام تقنية الإستعلام الأمني

وأكدت الوزارة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” اليوم الاثنين أن إدارة شؤون المرور والتراخيص تمكنت من ضبط السيارات المذكورة ، ليرتفع عدد المركبات التي تم ضبطها خلال 48 ساعة إلى (6) مركبات آلية.

ولفتت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وجاري العمل على تسليم المركبات إلى الجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.

….( وال ) …..