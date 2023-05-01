الأرصاد يحذر من رياح نشطة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت

طرابلس 01 مايو 2023 م (وال) – حذر المركز الوطني للأرصاد الجويـة من رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها (25) عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، وجنوبية شرقية نشطة تصل سرعتها إلى (30) عقدة وتكون رياح شرقية على ساحل شحات ودرنه.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم الاثنين ؛ أن الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح بحرية تتحول إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس بينما تكون شمالية غربية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت تتراوح سرعتها من (05-20) عقدة بينما تصل إلى (25) عقدة ظهر هذا اليوم، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر (20) مْ ، والرؤية جيدة.

أما الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية على الساحل الممتد من راس لانوف إلى بنغازي بينما تكون الرياح شرقية فشمالية شرقية على ساحل شحات ودرنه تتراوح سرعتها ما بين (05-20) عقدة وتصل إلى (30) عقدة ظهر هذا اليوم، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-2.00) متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر (18) مْ. ، والرؤية جيدة.

..(وال)..