وصول فريق ليبوتكس سوبر بعد فوزه بجائزة الحكام في نهائيات بطولة العالم للروبوتات

بنينا 01 مايو 2023 (وال) -استقبل بمطار بنينا الدولي اليوم الإثنين، فريق “ليبوتكس سوبر” للروبوتكس، الذي عاد من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حقق فوزا بجائزة الحكام في نهائيات بطولة العالم للروبوتات.

وصرح عضو المركز الإعلامي بجامعة بنغازي محمد ناجي العريبي “أن رئيس جامعة بنغازي أشاد بنجاح الفريق وتمثيلهم الرائع لليبيا في الخارج، ومؤكدا على أهمية دعم الطلبة وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات الدولية وتحقيق الإنجازات العلمية وغيرِها، وأن جهود الفريق وإنجازاته على المستوى الدولي يجب الفخر بها، حيث يمثلون أيقونة لكل طلبة الجامعة”.

تجدر الإشارة إلى أن فريق “ليبوتكس سوبر” للروبوتكس الفائز، يشمل عددا من طلبة من كلية الهندسة وتقنية المعلومات والطب البشري وفئات أخرى، حيث حصدوا الفوز بجائزة الحكام في نهائيات بطولة العالم للروبوتات، بـولاية “هيوستن” الأمريكية، حيث تأهل الفريق بالجائزة بعد فوزهم بالكأس في نيجيريا، وتأهلهم للمباريات النهائية في أمريكا، حيث حقق الفريق الفوز رغم التحديات التي واجهتهم في رحلتهم لنهائيات بطولة العالم، ولعبهم بروبوت بديل نتيجة ضياع روبوتهم الأساسي أثناء الشحن خلال رحلة سفرهم لأمريكا. (وال بنينا) س خ.

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