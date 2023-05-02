ليبيا نيوز

انتخاب ( سانتياجو بينيا ) رئيسا جديدا لباراجواي .

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

أسونسيون في 01 مايو 2023 م ( وال )- أعلن في العاصمة الباراجوية ” أسونسيون ” اليوم الاثنين عن فوز  ” سانتياجو بينيا ” مرشح حزب كولورادو المحافظ الحاكم ، بالانتخابات الرئاسية في باراجواي.

    وقالت سلطات الانتخابات إن ” سانتياجو بينيا ” البالغ من العمر ( 44 ) عاما حصل على ( 8ر42 ) في المئة من الأصوات بعد فرز جميع الأصوات تقريبا.

      وأشارت إلى أن ” بينيا ” الذي شغل في السابق منصب وزير المالية ، تقدم بفارق ( 15 ) نقطة على منافسه من يسار الوسط إفراين اليجري ( 60 ) عاما، من تحالف “كونسرتاسيون” .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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