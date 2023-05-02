مصادر مصرفية : انهيار ثالث مصرف تجاري أمريكي في غضون أقل من شهرين .

واشنطن 1 مايو 2023م ( وال )- أعلنت الجهات المصرفية المسؤولة في الولايات المتحدة اليوم الإثنين ، عن استحواذ بنك “جيه بي مورغان” على أصول “بنك فيرست ريبابليك”، الذي واجه مصاعب مالية منذ مارس الماضي.

جاء ذلك ، في بيان صادر عن السلطات التنظيمية للمصارف في الولايات المتحدة، التي أكدت مصادرة أصول “فيرست ريبابليك” وبيعها إلى “جيه بي مورغان”.

وبذلك ، يكون ثالث مصرف تجاري أمريكي قد انهار في غضون أقل من شهرين ، بعد انهيار بنك سيليكون فالي، وبنك سيغنيتشر، سبقهما مصرف مرتبط بتعاملات العملات المشفرة (غير تجاري) مطلع مارس الماضي.

وذكرت السلطات التنظيمية في بيانها اليوم أن ” جيه.بي مورجان ” أحد البنوك الكبيرة في وول ستريت استحوذ على معظم أصول فيرست ريبابليك، وجميع الودائع لديه بما في ذلك الودائع غير المؤمن عليها”.

وسبق ذلك بساعات قليلة، إعلان إدارة الحماية المالية والابتكار في ولاية كاليفورنيا، أن ملكية فيرست ريبابليك انتقلت لها، وعينت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع حارسا قضائيا على البنك، قبيل التصرف بالأصول.

ولم تنجح محاولات الجهات المصرفية الناظمة في الولايات المتحدة ، في إعادة الاستقرار لبنك “First Republic” المصنف في المرتبة 14 كأكبر بنك تجاري أمريكي.

ومنذ مارس 2023، يواجه القطاع المصرفي الأمريكي ضغوطات ناتجة عن انهيار مصرفي سيليكون فالي وسيغنيشتر، وتضرر أسهم عديد بنوك أخرى .