ضعف الاقتصاد العالمي سيقود الى فقدان ملايين الوظائف عبر العالم.

دافوس 1 مايو 2023 م (وال) ــ من المنتظر أن تهزّ الاضطرابات الهائلة سوق العمل العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة نتيجة ضعف الاقتصاد وزيادة تبني تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي من جانب الشركات وتأتي هذه النتيجة من المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي نشر يوم أمس الأحد تقريرًا يستند إلى استطلاعات لأكثر من 800 شركة .

وأوضح التقرير أن العديد من العوامل سوف تغذي اضطراب سوق العمل خلال تلك الفترة. سيكون التحول إلى أنظمة الطاقة المتجددة محركًا قويًا لتوليد الوظائف، بينما سيؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى خسائر. وفي الوقت نفسه، فإن الاندفاع لنشر الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة قوة إيجابية وسلبية .

ستحتاج الشركات إلى عمال جدد لمساعدتهم على تنفيذ وإدارة أدوات الذكاء الاصطناعي. المتوقع أن ينمو توظيف محللي البيانات والعلماء واختصاصيي التعلم الآلي وخبراء الأمن السيبراني بنسبة 30٪ في المتوسط بحلول عام 2027،

ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فانه بحلول عام 2027 سيتم فقدان 83 مليون وظيفة، ما سيؤدي إلى خسارة صافية قدرها 14 مليون وظيفة، أي ما يعادل 2٪ من العمالة الحالية .

وفيما يتعلق بأعلى خسارة مطلقة للوظائف، فإن موظفي البيانات هم الأسوأ، حيث يتوقع فقدان 8 ملايين وظيفة في غضون خمس سنوات، يليهم السكرتارية الإدارية والتنفيذية، والمحاسبة، وكتّاب الرواتب، وكتبة الدوريات. ويشير تقرير مستقبل الوظائف 2023 إلى أن هذه المهن الثلاثة مجتمعة تمثل أكثر من نصف إجمالي الخسائر المتوقع للوظائف .