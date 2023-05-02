جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن اوكار المهاجرين المشبوهة.

طرابلس 01 مايو 2023م (وال ) – أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الشروع في إستقبال البلاغات والشكاوي بشأن وجود أوكار للمهاجرين يشتبه في إستخدامها للنشاطات الإجرامية أو أوكار للتهريب والإتجار بالبشر في جميع المدن والمناطق.

ودعا الجهاز في بيان له اليوم كافة المواطنين التعاون معه، وعدم التردد في التواصل والاتصال به لتقديم بلاغاتهم وشكاويهم عبر الرقم الخاص بالبلاغات (00218917325000 ) او تقديم الشكاوى والبلاغات إلى مراكز الشرطة ومديريات الأمن في عموم البلاد.

وأكد الجهاز ان أعدادا كبيرة من الوافدين والمهاجرين غير الشرعيين انخرطوا في أعمال اجرامية، وشبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والجريمة المنظمة، وهي أعمال وممارسات تمس بالأمن وتخل به، وتُشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.

وبحسب البيان تأتي هذه الخطوة في إطار قيام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، على أداء كامل مهام عمله المناطة به وفقًا لما نصت عليه بنود القانون رقم 19 لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

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