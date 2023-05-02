وزارة الخزانة الأمريكية تحذر من أن النقد المتاح قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول يونيو.

واشنطن 02 مايو 2023 م ( وال ) – حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن النقد المتاح في الولايات المتحدة قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول يونيو.

و إلى ذلك دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس (الإثنين) القادة الأربعة الأبرز في الكونجرس بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى المشاركة في اجتماع في البيت الأبيض في التاسع من مايو الجاري.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في رسالة للكونجرس إنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات الحكومة الأمريكية “في أوائل يونيو، وربما في الأول من يونيو” إذا لم يتحرك الكونجرس.

ودعا بايدن للاجتماع إلى جانب مكارثي، كلا من زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل.

و كان الجمهوريون قد أقروا في مجلس النواب مشروع قانون لرفع سقف الدين الأسبوع الماضي يتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق.

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