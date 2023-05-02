استشهاد الأسير "خضر عدنان" المضرب عن الطعام منذ 87 يوما.

رام الله 2 مايو 2023 (وال) – استشهد الأسير “خضر عدنان” من بلدة عرابة جنوب جنين في سجون الاحتلال الصهيوني بعد معركة إضراب عن الطعام ، استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن بيان لنادي الأسير اليوم الثلاثاء ” إن الأسير “عدنان” خاض وحتّى اليوم 6 إضرابات ، وخلالها حمل صوت الأسرى إلى كل أرجاء العالم، وتمكّن في كل مرة من نيل حريتّه، حتّى قرر الاحتلال في هذه المرة وبأدوات ممنهجة باغتياله عن سبق الإصرار ، وبقرار”.

وأوضح البيان أنّه وعلى مدار إضرابه، رفض الاحتلال السّماح لعائلته أن تزوره رغم ما وصل إليه من مرحلة بالغة الخطورة، وتمكّنت زوجته من رؤيته فقط عبر شاشة الفيديو خلال جلسات المحاكم التي عقدت له، وآخر مرة كانت يوم الأحد الماضي، كما رفض الاحتلال نقله إلى مستشفى مدني.

وكان الأسير عدنان، قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة جنوب جنين.

وتعرض الشهيد عدنان للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية.

.. ( وال ) ..