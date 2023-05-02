تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف ضعف الطلب في الصين وتوقعات رفع الفائدة.

سنغافورة 2 مايو 2023 (وال) – انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة ، وذلك في وقت تلقي فيه البيانات الاقتصادية الضعيفة القادمة من الصين والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بظلالها على السوق.

وانخفض خام برنت 24 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 79.07 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 75.41 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي ، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى ، وقد يؤثر هذا الرفع الذي تقوم به البنوك المركزية لمكافحة التضخم ، على النفط من خلال تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الطاقة.

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