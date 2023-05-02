مراسل وال : نشوب عدة حرائق بمزارع نخيل جالو في أقل من اسبوع .

جالو 02 مايو 20123 ( وال )- اندلعت عدة حرائق في اماكن متفرقة من مدينة جالو هذه الأيام واشتعلت النيران في أكثر من تسعة مزارع لاشجار النخيل والزيتون في ثلاثة مواقع باطراف ووسط المدينة .

وقال عنصر من الدفاع المدني جالو لمراسل وكالة الانباء الليبية ، إن الحريق تسبب في التهام مئات الاشجار واتلاف خطوط الكهرباء وبعض الغرف والمخازن الخاصة بالمواطنين داخل مزارعهم .

وأكد أن حرق مخلفات النخيل وعدم تنظيف الاشجار بشكل دوري والاهمال في فتح مسارات للمزارع ، جميعها عوامل تتسبب في اشتعال النيران وسط ارتفاع درجات الحرارة ، مع امكانيات بسيطة حيث تمتلك المنطقة سيارة اطفاء واحدة وتقوم بدورها لصعوبة المهمة .

( وال جالو )