ليبيا نيوز

مراسل وال : نشوب عدة حرائق بمزارع نخيل جالو في أقل من اسبوع .

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

جالو 02 مايو 20123 ( وال )- اندلعت عدة حرائق في اماكن متفرقة من مدينة جالو هذه الأيام واشتعلت النيران في أكثر من تسعة مزارع لاشجار النخيل والزيتون في ثلاثة مواقع باطراف ووسط المدينة .

      وقال عنصر من الدفاع المدني جالو لمراسل وكالة الانباء الليبية ، إن الحريق تسبب في التهام مئات الاشجار واتلاف خطوط الكهرباء وبعض الغرف والمخازن الخاصة بالمواطنين داخل مزارعهم .

     وأكد أن حرق مخلفات النخيل وعدم تنظيف الاشجار بشكل دوري والاهمال في فتح مسارات للمزارع ، جميعها عوامل تتسبب في اشتعال النيران وسط ارتفاع درجات الحرارة ، مع امكانيات بسيطة حيث تمتلك المنطقة سيارة اطفاء واحدة وتقوم بدورها لصعوبة المهمة .

      ( وال جالو )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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