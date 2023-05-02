مقتل عسكري وإصابة خمسة آخرين جراء قصف صاروخي صهيوني استهدف مطار حلب.

دمشق 2 مايو 20323 (وال) – قتل عسكري وأصيب خمسة آخرون ومدنيان اثنان ، جراء قصف صاروخي نفذه العدو الصهيوني استهدف مطار ومحيط مدينة حلب الليلة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري قوله إنه “حوالي الساعة الحادية عشرة و 35 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الصهيوني عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب.

وأوضح المصدر أن القصف الصاروخي أدى لمقتل عسكري وإصابة خمسة آخرين ومدنيين اثنين بجروح ، ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار حلب الدولي من الخدمة.

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