ليبيا نيوز

انطلاق المرحلة النهائية للمسابقة المنهجية للصف التاسع لعام ( 2022-2023 ) .

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 02 مايو 2023 ( وال ) – انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في مدينة طرابلس ، المرحلة النهائية من  المسابقة المنهجية للصف التاسع التي تنظمها إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم لعام ( 2022-2023 ) .

     ويشارك في هذه المسابقة التي تقام على مستوى البلاد ، ( 50 ) طالبا وطالبة من ( 10 ) مدارس ومن كل مدرسة ( 5 ) طلاب ، أفرزتهم مراحل المسابقة على مستوياتها المختلفة .

  وأفاد رئيس القسم الثقافي بإدارة النشاط المدرسي ” حسين الزرقاني ” مراسل وكالة الانباء الليبية ، أن المسابقة أقيمت على عدة مراحل ، انطلقت مرحلتها الأولى على مستوى  المدارس ثم المرحلة الثانية  على مستوى مراقبة التعليم ، والمرحلة الثالثة على مستوى التجمعات بعد تقسيم مناطق ليبيا الى عشرة تجمعات ، ضمت المنطقة الجنوبية مجموعتين ، والمنطقة الشرقية ثلاث مجموعات ، والوسطى مجموعتين ، والغربية ثلاث مجموعات .

 

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وكالة الأنباء الليبية

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