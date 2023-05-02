انطلاق المرحلة النهائية للمسابقة المنهجية للصف التاسع لعام ( 2022-2023 ) .

طرابلس 02 مايو 2023 ( وال ) – انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في مدينة طرابلس ، المرحلة النهائية من المسابقة المنهجية للصف التاسع التي تنظمها إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم لعام ( 2022-2023 ) .

ويشارك في هذه المسابقة التي تقام على مستوى البلاد ، ( 50 ) طالبا وطالبة من ( 10 ) مدارس ومن كل مدرسة ( 5 ) طلاب ، أفرزتهم مراحل المسابقة على مستوياتها المختلفة .

وأفاد رئيس القسم الثقافي بإدارة النشاط المدرسي ” حسين الزرقاني ” مراسل وكالة الانباء الليبية ، أن المسابقة أقيمت على عدة مراحل ، انطلقت مرحلتها الأولى على مستوى المدارس ثم المرحلة الثانية على مستوى مراقبة التعليم ، والمرحلة الثالثة على مستوى التجمعات بعد تقسيم مناطق ليبيا الى عشرة تجمعات ، ضمت المنطقة الجنوبية مجموعتين ، والمنطقة الشرقية ثلاث مجموعات ، والوسطى مجموعتين ، والغربية ثلاث مجموعات .