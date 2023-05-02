احتفالية بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

نيويورك 02 مايو 2023 م (وال) – تنظم منظمة اليونسكو احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإعلان الثالث من مايو يوم دولي لحرية الصحافة.

وتتضمن هذه الاحتفالية التي تقام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنشطة متعددة حول حرية الصحافة والصحفيين تمتد طيلة اليوم.

ودعت اليونسكو مختلف الشركاء من وسائل إعلام وأوساط أكاديمية ومجتمع مدني إلى تنظيم فعاليات في جميع أنحاء العالم حول موضوع الاحتفال لهذا العام.

ويعد الاحتفال بهده المناسبة بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وكما أنه يوم للمراجعة والتقييم بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، والالتزام بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.

(وال)