أهالي حي غزة بقمينس يناشدون جهات الاختصاص بإنهاء معاناتهم من نقص المياه.

قمينس 02 مايو 2023 م (وال) – ناشد أهالي حي غزة ببلدية قمينس الجهات المختصة، بإنهاء معاناتهم نقص المياه وتوقف الشركة المنفذة لمشروع توصيل خط المياه إلى المنطقة، بسبب شكوى ضدها لمكتب النائب العام .

وعبر عضو مجلس حكماء بلدية قمينس الحاج “سليمان القطعاني” عن استياءه من استمرار هذه الأزمة لفترة طويلة ، وعدم اتخاذ حلول عاجلة لها، مؤكدا إن سكان الحي يعانون ظروف إنسانية صعبة، نتيجة عدم وجود خط مياه يغذي الحي، و إيقاف مشروع كان من المفترض أن يمد الحي بخط مياه ينهي معاناة أهله .

وأفاد مراسل ( وال) أن لجنتي التقييم والإعلام بمكتب الشراكة المجتمعية ببلدية قمينس قاما بزيارة للحي للوقوف على هذه الأزمة ومعاينتها عن قرب، وأكدتا أن الأوضاع باتت تحتاج لتدخل سريع، وإن معاناة المواطنين تتفاقم وتزداد بسبب استخدام الآبار الجوفية التي لا تصلح للشرب، وكذلك تفتقر للشروط الصحية للاستخدام.

(وال – قمينس)