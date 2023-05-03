اِنطلاق المسابقة المنهجية لِطلبة مرحلة إتمام التَّعليم الأساسي .

طرابلس 02 مايُو 2023م ( وال )- أنطلقت بمُراقبة التَّربية والتَّعليم ببلدِية أبو سليم اليوم الثلاثاء فعاليات المسابقة المنهجية لِطلبة مرحلة إتمام التَّعليم الأساسي عَلى مستوى ليبيا للعام الدِّراسي 2022 – 2023م بالتَّنسيق مع مصلحة التَّفتيش والتَّوجيه التَّربوي في إعداد الأسئلة وتقييم النتائج .

ويُشارك في المسابقة ( 50 ) تلميذاً وتلميذة من ( 10 ) مدارس للتَّعليم الأساسي ، تحصلت على التراتِيب الأولى في المسابقات التي أقِيمتْ على مستوى البلدِيات ثم على مستوى المناطق.

وَأشاد مُدير إدارة النَّشاط المدرسي بِالوزارة “عبدالباسط النعاس” بِجهود المعلِّمين والمعلِّمات، وإدارات المدارس ومُديري مكاتب النشاط المدرسي، ومُنقسِّي النَّشاط المدرسي للمناطق، والمفتِّشين التَّربويين، ومراقبي التربية والتعليم الذين تكاثفت جُهودهم لإقامة هذه المسابقة التي تُقام لأول مرة مُنذ عدَّة سنوات.

وثمن ” النعاس ” في ختام كلمته جُهود الوزارة ومُراقبة التَّربية والتَّعليم ببلدِية أبو سليم لاِستضافتها في هذِه المُسابقة .

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